Нагатинский Затон превратят в центр всероссийского речного туризма - Собянин

Нагатинский Затон превратят в центр всероссийского речного туризма - Собянин
Фото: АГН "Москва"
Отсюда можно будет приплыть в 30 городов

Длительное вермя проблемой Нагатинского Затона считалась изолированность от города – до центра нужно было ехать чуть ли не полчаса на общественном транспорте до метро "Коломенское". Скоро все станет гораздо удобнее: в 2023 году откроются станции метрополитена "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник указал, что все тоннели пройдены, станционные комплексы завершены. Специалисты занимаются монтажом оборудования и отделкой.

А через прежнее русло Москвы-реки будет проложен пешеходный мост. Он соединит Нагатинскую Набережную с главными улицами, которые идут через станцию "Нагатинский Затон".

Планируется запуск нового речного транспорта. Трамвайные пути "Печатники-Автозаводская мост" будут проходить через "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Коломенскую набережную".

И сам Нагатинский Затон превратится во всероссийский центр речного туризма. С Южного речного вокзала, который ныне реставрируют, можно будет приплыть в тридцать городов.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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