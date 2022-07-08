Нагатинский Затон превратят в центр всероссийского речного туризма - Собянин

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Длительное вермя проблемой Нагатинского Затона считалась изолированность от города – до центра нужно было ехать чуть ли не полчаса на общественном транспорте до метро "Коломенское". Скоро все станет гораздо удобнее: в 2023 году откроются станции метрополитена "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник указал, что все тоннели пройдены, станционные комплексы завершены. Специалисты занимаются монтажом оборудования и отделкой.
А через прежнее русло Москвы-реки будет проложен пешеходный мост. Он соединит Нагатинскую Набережную с главными улицами, которые идут через станцию "Нагатинский Затон".
Планируется запуск нового речного транспорта. Трамвайные пути "Печатники-Автозаводская мост" будут проходить через "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Коломенскую набережную".
И сам Нагатинский Затон превратится во всероссийский центр речного туризма. С Южного речного вокзала, который ныне реставрируют, можно будет приплыть в тридцать городов.
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