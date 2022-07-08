Меньше всего оказалось тех, кто не желает "лишних денег"

Большинство граждан России желали бы стать миллионерами. Около 30% опрошенных выразили уверенность, что могут стать обладателями миллионов буквально через год или даже два, говорится в результатах опроса.

Как отмечает источник, чуть меньшек число респондентов выразило желание получить своим миллионы через три года. А восемь процентов опрошенных заявили, что уже считают себя обладателями миллионов.

9% респондентов выразили нежелание становиться миллионерами по некоторым причинам. Самая частая – уверенность в том, что успех точно обойдет стороной из-за отсутствия "больших связей". Еще треть заявили, что не желают делать работу своим главным делом в жизни и лишаться личной жизни, которой отдают приоритет.

Еще 18% не имеют веры в собственный успех, 8% банально лень предпринимать усилия на пути к своим долгожданным миллионам.