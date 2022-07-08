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Автовладелец из Дмитрова пережил нападение, когда сидел в своей машине. Инцидент попал на камеры.
На видео неизвестный подходит к машине. В скором времени к нему присоединяется вооруженный холодным оружием подельник. В один момент они открывают дверь авто и начинают калечить водителя.
Пользователи соцсетей, обсудившие ролик, высказали предположения. По мнению некоторых, все произошло из-за предполагаемого конфликта между жертвой и нападавшими, который мог иметь место ранее, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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