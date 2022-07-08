Полиция начала проверку из-за инцидента в районе Пролетарской

Полиция начала проверку из-за инцидента в районе Пролетарской
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Детали устанавливает оперативно-следственная группа

У столичного метро "Пролетарская" произошел конфликт, в котором ныне разбираются правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе главка московского МВД.

Ранее в социальных сетях появился ролик с массовой дракой – в ней принимали участие не менее десяти человек. Во время конфликта один из участников открыл стрельбу по обидчикам.

Соообщение о драке поступило в отделение полиции примерно в три часа дня. По предварительным данным, между двумя группами граждан разгорелся конфликт.

На месте работает следственная оперативная группа. От медучреждений информация о пострадавших не поступала. В настоящее время происходит установление всех обстоятельств инцидента.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
новости партнеров

Умер Синдзо Абэ

Политик не смог пережить покушение

Путин разнес чиновников за наплевательское отношение к санкциям

Халатность до добра не доведет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей