Полиция начала проверку из-за инцидента в районе Пролетарской

Детали устанавливает оперативно-следственная группа

У столичного метро "Пролетарская" произошел конфликт, в котором ныне разбираются правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе главка московского МВД.

Ранее в социальных сетях появился ролик с массовой дракой – в ней принимали участие не менее десяти человек. Во время конфликта один из участников открыл стрельбу по обидчикам.

Соообщение о драке поступило в отделение полиции примерно в три часа дня. По предварительным данным, между двумя группами граждан разгорелся конфликт.

На месте работает следственная оперативная группа. От медучреждений информация о пострадавших не поступала. В настоящее время происходит установление всех обстоятельств инцидента.