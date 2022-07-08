Полиция начала проверку из-за инцидента в районе Пролетарской

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У столичного метро "Пролетарская" произошел конфликт, в котором ныне разбираются правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе главка московского МВД.
Ранее в социальных сетях появился ролик с массовой дракой – в ней принимали участие не менее десяти человек. Во время конфликта один из участников открыл стрельбу по обидчикам.
Соообщение о драке поступило в отделение полиции примерно в три часа дня. По предварительным данным, между двумя группами граждан разгорелся конфликт.
На месте работает следственная оперативная группа. От медучреждений информация о пострадавших не поступала. В настоящее время происходит установление всех обстоятельств инцидента.
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