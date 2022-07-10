Назад в СССР: россияне поддержали возвращение советских брендов

Назад в СССР: россияне поддержали возвращение советских брендов
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Если проводить импортозамещение, то только с оглядкой на прошлое, считают граждане

Основная часть опрошенных россиян высказались в пользу возвращения и возрождения брендов, которые существовали в советские годы. Так, больше всего респондентов поддержали реанимирование прежних марок автомобильной промышленности, бытовой химии и еды, а также обуви с одеждой.

Как пишет РИА "Новости", ссылаясь на источники, после введения массовых экономических рестрикций со стороны Запада российские власти заявили о решении вернуть в стране производство "Волги", "Москвича" и "Победы".

83 процента опрошенных россиян заявили, что поддерживают решение властей. Многие, в том числе, положительно высказались о возрождении производств легендарных велосипедов "Кама" и холодильников "Орск".

Лишь 12 процентов граждан высказались в целом против такой идеи, остальные затруднились дать однозначный ответ.

В опросе принимали участие порядка пяти тысяч россиян. Высказавшиеся "за" заявили, что возрождение старых советских брендов позволит укрепить отечественную экономику и добиться импортозамещения.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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