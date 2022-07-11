Станция метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии работает штатно

Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
866 новости
Станция московского метрополитена "Киевская" Арбатско-Покровской линии в настоящее время работает в штатном режиме. Движение осуществляется в соответствии с графиком, угроза курсированию поездов и безопасности пассажиров отсутствует.
Как отмечает источник, ранее в служебном помещении станции произошло задымление. В оперативном порядке на место прибыли специалисты метрополитена и МЧС.
Задымление ликвидировано. В настоящее время спецкомиссия занимается установлением причины инцидента.
Киев возмутило решение Оттавы по точечному снятию санкций
Действия Москвы будут выгодны Пекину и Тегерану