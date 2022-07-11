Станция метро "Киевская" Арбатско-Покровской линии работает штатно

Угрозы безопасности движению поездов и пассажиров нет

Станция московского метрополитена "Киевская" Арбатско-Покровской линии в настоящее время работает в штатном режиме. Движение осуществляется в соответствии с графиком, угроза курсированию поездов и безопасности пассажиров отсутствует.

Как отмечает источник, ранее в служебном помещении станции произошло задымление. В оперативном порядке на место прибыли специалисты метрополитена и МЧС.

Задымление ликвидировано. В настоящее время спецкомиссия занимается установлением причины инцидента.