В Москве по новому стандарту отремонтировали еще две поликлиники

В Москве по новому стандарту отремонтировали еще две поликлиники
Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Под обновление попали медицинские учреждения в Капотне и в районе Сокол

Московские власти прикладывают огромные усилия для развития городской системы здравоохранения. В медицинских учреждениях российской столицы активно внедряется единый стандарт по обслуживанию посетителей. Специалисты проводят в лечебных центрах модернизацию, в рамках которой создаются комфортные пространства и устанавливается современное оборудование. Важно отметить, что новой системой довольны как врачи, так и пациенты.

Ознакомиться с единым московским стандартом теперь смогут посетители еще двух медицинских учреждений. Детско-взрослая поликлиника в Капотне и филиал №1 городской поликлиники № 62 в районе Сокол уже открылись после реконструкции. Более 67 тысяч жителей столицы смогут получить помощь в обновленных лечбных учреждениях.

Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, специалисты обновили в медицинских учреждениях все инженерные системы, а также выполнили современную внешнюю и внутреннюю отделку. Чиновница уточнила, что в кабинетах врачей и в общих зонах установили комфортабельную мебель. В клиниках заменили устаревшую технику – теперь для пациентов доступно цифровое оборудование.

"Все изменения, которые происходят в поликлиниках, помогают создавать максимально комфортную и доброжелательную атмосферу для пациентов и медиков", – отметила Анастасия Ракова.

К слову, кроме клиник в Капотне и Соколе, модернизацию прошли еще 52 столичных учреждения. Специалисты не только обновили внутренние помещения медицинских центров, но и благоустроили прилежащие территории.

Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник
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