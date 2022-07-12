Путешественник по Европе стал первым пациентом с опасной болезнью

Сегодня, 12 июля, медицинские эксперты поделились тревожными новостями. Стало известно, что на территории России выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Нулевым для нашей страны пациентом стал молодой человек, который недавно отдыхал в Европе.



Россиянин совершил турне по европейским странам, а затем вернулся на Родину. Молодой человек заметил странную сыпь на теле и поспешил обратиться к медицинским экспертам. В итоге выяснилось, что несчастный заразился пресловутым заболеванием, передает телеканал "360".

Пациента уже изолировали в инфекционном медучреждении. Все люди, контактировавшие с инфицированным, находятся под наблюдением врачей, отмечает интернет-издание "МИР24".

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность распространения инфекции купирована. Все необходимые профилактические меры были оперативно предприняты, переживать не о чем.

Также в ведомстве подчеркнули, что в нашей стране достаточно реагентов для выявления опасного заболевания. Медицинские эксперты призывают вакцинироваться от натуральной оспы, так как это позволяет снизить риски тяжелого развития нового недуга.