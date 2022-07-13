Производство будет запущено в Наро- Фоминском округе

Любопытные новости пришли из Московской области. Там в одной из деревень Наро-Фоминского округа решили возвести завод, который будет производить необычную жевательную резинку. Продукт предназначен для восстановления эмали зубов.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", выпуск полезной жвачки должен начаться уже в 2024-м году.

Помимо необычной жевательной резинки, предприятие займется выпуском различных пищевых компонентов для кондитерки. Также там будут производить полезные добавки для домашних питомцев.