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Любопытные новости пришли из Московской области. Там в одной из деревень Наро-Фоминского округа решили возвести завод, который будет производить необычную жевательную резинку. Продукт предназначен для восстановления эмали зубов.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", выпуск полезной жвачки должен начаться уже в 2024-м году.
Помимо необычной жевательной резинки, предприятие займется выпуском различных пищевых компонентов для кондитерки. Также там будут производить полезные добавки для домашних питомцев.
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