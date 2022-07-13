В Подмосковье начнут выпускать жвачку для восстановления зубов

Производство будет запущено в Наро- Фоминском округе

Любопытные новости пришли из Московской области. Там в одной из деревень Наро-Фоминского округа решили возвести завод, который будет производить необычную жевательную резинку. Продукт предназначен для восстановления эмали зубов.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", выпуск полезной жвачки должен начаться уже в 2024-м году.

Помимо необычной жевательной резинки, предприятие займется выпуском различных пищевых компонентов для кондитерки. Также там будут производить полезные добавки для домашних питомцев.

Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
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