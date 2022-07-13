Социально ориентированные НКО подали 985 заявок на гранты мэра Москвы

Социально ориентированные НКО подали 985 заявок на гранты мэра Москвы
Фото: mos.ru
Победителей конкурса объявят 26 сентября

В Москве завершился прием заявок от участников конкурса грантов главы столичного региона. Всего социально ориентированные НКО подали 985 анкет. Окончательный список допущенных проектов будет обнародован 26 июля, а уже 26 сентября организаторы объявят победителей.

Примечательно, что количество заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций с прошлого года возросло на 113. При этом важно отметить, что подавляющее число участников зарегистрированы и ведут свою деятельность в городе не менее года.

Как рассказала заместитель столичного градоначальника Наталья Сергунина, конкурсанты будут соревноваться в 12 номинациях. Больше всего заявок от НКО поступило в номинации "Молодежь Москвы", уточнила чиновница.

"В этом году поступило 985 заявок социально ориентированных некоммерческих организаций. Треть из них впервые участвуют в конкурсе грантов мэра Москвы. На выбор было предложено 12 номинаций. Самой популярной стала "Молодежь Москвы" – свои проекты в ней представили 204 НКО", – подчеркнула Наталья Сергунина.

Она также отметила, что одними из самых востребованных номинаций стали "Наше наследие" и "Благотворительность". Окончательные списки конкурсантов, по словам заместителя мэра Москвы, определятся 26 июля, а 26 сентября экспертная комиссия огласит имена победителей. Общая сумма грантов для столичных НКО составит 600 миллионов рублей.

Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник
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