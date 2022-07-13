Правительство Москвы выделит операторам кикшеринга субсидию на обновление парка самокатов

Правительство Москвы выделит операторам кикшеринга субсидию на обновление парка самокатов
Фото: М. Денисова. Mos.ru
Общий размер финансовой поддержки составит 65 миллионов рублей

Столичные операторы кикшеринга в 2022 году смогут рассчитывать на получение субсидии для обновления парка самокатов. Денежные средства выделит правительство Москвы. Общий размер финансовой поддержки составит 65 миллионов рублей.

Власти столицы будут принимать заявки на получение грантов с 15 по 30 августа. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, самокаты являются очень популярным видом городского транспорта. Данным сервисом, по его словам, пользуются более полутора миллионов человек.

"Самокаты – популярный транспорт, на котором удобно доехать до метро, остановки, офиса или дома. Сегодня возможность начать и завершить поездку есть во всех районах Москвы, а также ближайшем Подмосковье. Сервисом пользуются больше 1,5 миллиона человек. В этом году мы продолжим развивать кикшеринг – по поручению мэра Москвы операторам будут выданы субсидии на возмещение части затрат на закупку новых электросамокатов", – уточнил Максим Ликсутов.

Изучить подробную информацию по получению субсидии операторы кикшеринга смогут на портале "Московский транспорт". Еще один полезный электронный ресурс для жителей российской столицы – сайт проекта по изучению правил пользования самокатами "Включи режим безопасности".

Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник
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