Сотрудники музея обнаружили "удивительную" находку в картине известного художника

Сотрудники музея обнаружили "удивительную" находку в картине известного художника
Фото: Moritz Frankenberg/dpa/www.globallookpress.com
О скрытых деталях на полотне догадывались давно

Кураторы израильского музея обнаружили три ранее неизвестных эскиза знаменитого художника 20-го века Амедео Модильяни, спрятанных под поверхностью одной из его картин. Об этом пишет The Guardian.

Сотрудники решили проверить картину "Обнаженная в шляпе" через рентген перед отправкой на выставку в Филадельфию. Во время анализа выяснилось, что полотно содержит в себе другие незавершенные работы итальянского художника.

"Довольно удивительное открытие. <...> С помощью рентгеновских лучей мы действительно можем заставить этот неодушевленный объект говорить", – сказала искусствовед музея Хехта Инна Берковиц.

Модильяни считается одним из величайших художников-модернистов 20-го века. Он прожил короткую, бурную богемную жизнь во Франции, где его картины с обнаженной натурой вызывали споры. Его работы характеризуются тонкими, удлиненными шеями и лицами. Художник умер в бедности в 35 лет.

Сейчас его произведения ситаются одними из самых дорогих в мире. В 2015 году картину его руки "Лежащая обнаженная" отдали с аукциона за 170 млн долларов. 

"Обнаженная в шляпе" изначально не является тривиальной работой художника. На обеих сторонах полотна есть портреты, написанные в противоположных направлениях. Несколько лет назад сотрудники музея заметили, что на ней есть и третья фигура – там виднеются глаза со стороны портрета Мода Абрантеса. 

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
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