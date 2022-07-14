На востоке столицы прошли кратковременные ливни

Сегодня, 14 июля, погода в ряде районов российской столицы ухудшилась. Так, на востоке Белокаменной прошли кратковременные ливни. Из-за этого в некоторых зонах скопилась дождевая вода. Благодаря оперативной и слаженной работе представителей "Мосводостока" временные трудности были устранены.



Так, работники ведомства провели откачку осадков, скопившихся на трамвайных путях в районе Ивантеевской улицы. После завершения работ движение трамваев продолжилось в привычном режиме.

Сейчас для предотвращения последствий ливней в полной готовности находится 300 бригад профессионалов и почти столько же единиц техники "Мосводостока".

Специалисты просят оперативно информировать их о временных скоплениях воды через диспетчерскую службу по телефону + 7 (495) 657-87-03. Также можно оставить заявку в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте" или отметить канал предприятия в Telegram.