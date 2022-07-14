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Сегодня, 14 июля, информационное пространство взорвала новость о внезапной смерти первой супруги бывшего американского главнокомандующего Дональда Трампа. По информации, которая появилась в распоряжении журналистов, Ивана Трамп скончалась из-за остановки сердца.
Мать известной на весь мир дочери Трампа Иванки умерла на 74-м году жизни. Также в браке с бывшим главой Соединенных Штатов Америки у покойной Иваны родились еще двое детей: Дональд-младший и Эрик.
При жизни Ивана Трамп работала инструктором по лыжам, также она занималась дизайном одежды, участвовала в разработке проектов в строительном бизнесе, работала моделью, написала несколько книг.
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