Скоропостижная кончина бывшей модели поразила общественность

Сегодня, 14 июля, информационное пространство взорвала новость о внезапной смерти первой супруги бывшего американского главнокомандующего Дональда Трампа. По информации, которая появилась в распоряжении журналистов, Ивана Трамп скончалась из-за остановки сердца.

Мать известной на весь мир дочери Трампа Иванки умерла на 74-м году жизни. Также в браке с бывшим главой Соединенных Штатов Америки у покойной Иваны родились еще двое детей: Дональд-младший и Эрик.

При жизни Ивана Трамп работала инструктором по лыжам, также она занималась дизайном одежды, участвовала в разработке проектов в строительном бизнесе, работала моделью, написала несколько книг.