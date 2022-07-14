Умерла первая жена Трампа

Умерла первая жена Трампа
Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Скоропостижная кончина бывшей модели поразила общественность

Сегодня, 14 июля, информационное пространство взорвала новость о внезапной смерти первой супруги бывшего американского главнокомандующего Дональда Трампа. По информации, которая появилась в распоряжении журналистов, Ивана Трамп скончалась из-за остановки сердца.

Мать известной на весь мир дочери Трампа Иванки умерла на 74-м году жизни. Также в браке с бывшим главой Соединенных Штатов Америки у покойной Иваны родились еще двое детей: Дональд-младший и Эрик.

При жизни Ивана Трамп работала инструктором по лыжам, также она занималась дизайном одежды, участвовала в разработке проектов в строительном бизнесе, работала моделью, написала несколько книг.

Источник: ABC News ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

55-летняя Рената Литвинова скинула белье ради экстремально откровенной съемки

Артистка продемонстрировала достоинства своей фигуры

Байден рассказал, как "добьется" краха России

Глава США выступил с новым воинственным заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей