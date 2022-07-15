Песики вступили в бой за вкусняшки

Четвероногие друзья человека частенько радуют своих хозяев забавным поведением. Комичнее всего выглядят представители мелких пород – за их выкрутасами можно наблюдать вечно. Новыми звездами интернет-пространства стали два очаровательных мопса, которые вступили в отчаянную схватку за ароматные вкусняшки.



Умилительным видеороликом решил поделиться хозяин пушистиков. Мужчина задумал побаловать своих любимцев ароматными собачьими колбасками, однако им пришлось попотеть для того, чтобы получить лакомство. Два милых песика уставились на вожделенные колбаски и начали бороться за возможность полакомиться ими.

Малыши забавно перебирают лапами, толкают друг друга и стараются оттеснить соперника от заветной вкусняшки. Драка за колбасу получилась совсем не жестокой, а наоборот, вызывающей умиление.

К счастью, в конце концов хозяин сжалился и одарил обоих питомцев честно заслуженным призом. Получившие колбаски мопсы радостно разбежались по разным сторонам, держа в зубах добытую с большим трудом ароматную добычу.