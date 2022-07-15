В Мосве нарастили объем производства мясной продукции на 6,7 процента

В Мосве нарастили объем производства мясной продукции на 6,7 процента
Фото: АГН "Москва"
В городе работают 24 предприятия, выпускающие полуфабрикаты и колбасы с сосисками

Столичный объем мясного производства в период с января по май текущего года стал выше на 6,7% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. В настоящее время в Москве функционируют 24 предприятия, которые выпускают колбасы, сосиски и снеки с полуфабрикатами.

За пятимесячный период в городе промышленность смогла поставить товаров почти на 50 миллиардов рублей – это выше показателя 2021 года на 15,5%, указали в мэрии.

В городе работают крупнейшие российские производители мясных продуктов. Выпущено практически 112 тыс. тонн колбасной продукции, включая 50 тыс. копченых и свыше 60 тыс. тонн вареных и фаршированных изделий.

У трех производителей в столице имеется статус промышленного комплекса, что обеспечивает их дополнительными льготами. Региональная часть налога на прибыль составляет вместо 17 13,5 процента, налог на имущество ниже в два раза, земельный – ниже на 80%.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

Сколько солдат ВСУ в среднем живет на фронтах Донбасса: опубликована жуткая статистика

Показатели отличаются по городам молодых республик

Байден рассказал, как "добьется" краха России

Глава США выступил с новым воинственным заявлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей