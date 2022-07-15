В Мосве нарастили объем производства мясной продукции на 6,7 процента

В городе работают 24 предприятия, выпускающие полуфабрикаты и колбасы с сосисками

Столичный объем мясного производства в период с января по май текущего года стал выше на 6,7% в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом. В настоящее время в Москве функционируют 24 предприятия, которые выпускают колбасы, сосиски и снеки с полуфабрикатами.

За пятимесячный период в городе промышленность смогла поставить товаров почти на 50 миллиардов рублей – это выше показателя 2021 года на 15,5%, указали в мэрии.

В городе работают крупнейшие российские производители мясных продуктов. Выпущено практически 112 тыс. тонн колбасной продукции, включая 50 тыс. копченых и свыше 60 тыс. тонн вареных и фаршированных изделий.

У трех производителей в столице имеется статус промышленного комплекса, что обеспечивает их дополнительными льготами. Региональная часть налога на прибыль составляет вместо 17 13,5 процента, налог на имущество ниже в два раза, земельный – ниже на 80%.