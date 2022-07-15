В один момент в ход пошли костыли

Жители Люберец стали свидетелями массовой драки трудовых граждан – те устроили потасовку из-за картонной тары.

У одного из жилых комплексов начались разборки. По словам очевидцев, строители не смогли поделить картон, который лежал у мусорного бака, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В одной из сторон, которые участвовала в драке, была дама. А один мужчина применял во время "боя" костыли.