Клиенты банков могут получить приятные бонусы

Специалисты в банковской отрасли предупреждают, что с понедельника кредитные организации могут ввести новые правила для заемщиков. Первым на такой шаг пойдет Сбербанк, который задает тренд в отрасли, а за ним подключатся и другие, передает PRIMPRESS.

Изменения коснутся процентных ставок по кредитам. Сбер уже начал выдвигать новые условия для россиян – к примеру, можно будет снизить процент по ипотеке, если заемщик внесет определенный размер единовременного платежа. Сделать это можно будет в момент заключения договора.

Человеку предоставят два выбора: снизить ставку на 0,5 или 1,5%. На это повлияет размер внесенного платежа, что позволит снизить процент до конца действия кредитного договора. Деньги спишут автоматически в тот момент, когда банк официально выдаст клиенту ипотеку, поэтому оговоренная сумма заранее должна быть на счету.

Дополнительные бонусы можно будет получить, если заемщик приобретет в кредитной организации страховку – это понизит проценты по ипотеке на один пункт. Аналогичный эффект будет, если человек получает зарплату на карту Сбербанка.