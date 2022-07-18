Многим не понравилось соотношение цены и качества сервиса

В этом году курорты Краснодарского края получили особую популярность на фоне нестабильной геополитической ситуации. Многие россияне выбрали российскую сторону Черного моря для того, чтобы провести летний отдых – довольны качеством обслуживания остались далеко не все, передает E1.RU.

Россиянка Светлана из Екатеринбурга пожаловалась, что на пляжах было не протолкнуться, а пробки на дорогах были круглосуточно. Другая отдыхающая рассказала, что отдых в Геленджике стал для нее полным разочарованием – цена совсем не соответствует качеству.

"Ужасно: сервис ноль, народ местный – хамло, грязно, цены космос", – заявил Сергей из Красноярска.

Жительница Тюмени Ольга считает, что сервис на российских курортах отвратительный, а платить за это приходится огромные деньги. Она сказала, что за потраченные во время отдыха на Черном море средства могла бы позволить себе полететь в Доминикану.

Одна москвичка рассказала, что возвращаться на юг России ради отдыха больше не хочет – шумно, людно, из-за чего отпуск превращается в сплошной стресс.