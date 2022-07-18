Косолапая мама с медвежатами ничуть не смутила отдыхающих

В последние дни в Бурятии стояла аномально высокая температура. Стоит отметить, что летний зной тяжело переносят не только люди, но и представители животного мира. Так, дошло до того, что освежиться в прохладных водах Байкала решило семейство из медведицы и двух медвежат.



Удивительно, но появление хищных животных на байкальском пляже ничуть не испугало отдыхающих, а наоборот, привело их в восторг. Удивительные кадры, на которых дикие звери купаются в окружении толпы людей, облетели интернет-пространство.

На видеоролик попал в момент, когда медведица с отпрысками задорно плещется в озере, а потом спокойно выбирается на пляж и отправляется восвояси. Во время отдыха зверей на пляже была куча народа, которая очень порадовалась такому тесному соседству с животным миром.





Удивительными кадрами с широкой публикой поделился известный российский журналист Владимир Соловьев. Телеведущий отметил, что людей, которые отдыхают вместе с медведями, сложно чем-либо запугать:

"Покажите иностранцам. Кого они все там испугать и победить хотят?" – обращается журналист к расплодившимся за границей русофобам.