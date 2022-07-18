Директор школы "Лидер" обратилась в органы после оцепления здания неизвестными

Директор школы "Лидер" обратилась в органы после оцепления здания неизвестными
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Глава учебного учреждения считает, что к делу причастен собственник здания

Гаянэ Щетинина, директор столичной школы "Лидер", которая расположена в поселке Княжье озеро Московской области, обратилась в полицию после нападения неизвестных на образовательное учреждение.

Женщина считает, что к инциденту причастен собственник объекта недвижимости, отказавшийся в одностороннем порядке продлевать с учебным учреждением договор аренды.

Щетинина обратилась с заявлением в МВД по городскому округу Истра, рассказав, что 18 июля ее супруг позвонил глава одного из ЧОПов, сообщив, что здание обесточено. Чуть позже к школе прибыли неизвестные лица – около 20-25 человек. По словам Щетининой, двое из них были в одежде охранного предприятия, также в этой компании находились работники ООО "Комсервис", администрации поселка Княжье озеро и полицейский в звании майора.

Щетинина высказала предположение, что правоохранитель сопровождал указанных лиц в самовольном порядке и в тот момент находился не при исполнении обязанностей.

Глава ЧОП доложил директору о незаконном захвате школы – здание было взломано, магнитный замок заблокировали. Флаг сорван, стела уничтожена. Родителям учеников даже не разрешили пропускать детей в школу.

Здание уже восемь лет сдается в аренду предпринимателем. Соглашение об аренде действует до 2029 года. Гаянэ считает, что действия собственника незаконны. Щетинина также уверена, что действия нападавших попадают под статьи 167 и 330 УК РФ – "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Самоуправство".

В 2022 году "Лидер" подал иск с просьбой о признании отказа владельца здания от исполнения договора аренды несостоявшимся. 

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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