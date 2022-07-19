Слова первой леди возмутили жителей США

Провальная политика американского президента Джо Байдена привела к тому, что потоки критики в его сторону не иссякают. Даже жене президента Джилл Байден пришлось вставить свои пять копеек в защиту супруга-неудачника. Впрочем, такую поддержку совсем не оценили простые американцы.



Интернет-пользователи из Соединенных Штатов Америки весьма резко отреагировали на выступление первой леди, которая попыталась оправдать провалы своего ненаглядного. Джилл заявила, что Джон вынашивал "много надежд и планов", однако в итоге ему пришлось разбираться с "насущными проблемами". Мол, это может оправдать его неудачи.

Американцев же такое странное объяснение не вдохновило. Граждане напомнили первой леди, что задачей президента является решение проблем страны и приведение ее к процветанию, отмечает телеканал "360". Зрители FoxNews подчеркнули, что таким заявлением Джилл лишь расписалась в недееспособности собственного мужа.

Также раздраженные американцы напомнили, что "надежды" не могут быть стратегией страны. Некоторые выразили недоумение, как такой неспособный человек мог претендовать на пост первого лица Соединенных Штатов Америки.

"Он создал все эти проблемы", "Он подписал себе приговор в тот день, когда был переведен к присяге", – пишут негодующие американцы.