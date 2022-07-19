Пассажиры автобуса в Подмосковье разобрались с напавшим на водителя дебоширом

Народ отреагировал оперативно - смутьян получил струю газа в лицо и был скручен

Пассажиры автобуса, который следовал одним из маршрутов в деревне Луговая Московской области, дали коллективный отпор дебоширу, который напал на водителя.

Инцидент произошел на остановке. В салон ворвался нетрезвый мужчина, который выгреб всю мелочь и всучил водителю. Тот отказался от такого неаккуратного подношения – бесконтактная оплата. Однако мужчина настаивал на своем. А после отказа набросился на водителя с канцелярским ножом, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Одна из дам от души прыснула в лицо пьянчуге из перцовки. Водитель передал свой ремень мужчинам – те связали дебошира. А женщины обработали водителю рану.

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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