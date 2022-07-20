Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Каждый владелец домашних питомцев может похвастаться не одним десятком забавных историй о его любимце. Очаровательные пушистики часто выкидывают такие выкрутасы, о которых можно слагать семейные легенды. Однако вряд ли найдется много усатых, сумевших повторить подвиг деревенского кота-агрессора. Ведь Мурзику удалось невероятное – обычный кот снес с ног целую корову.
Эпичные кадры быстро распространились по интернет-пространству. На видеоролик попал момент, когда котик решил повыяснять отношения с коровой. Что послужило яблоком раздора, осталось за кадром. Зато жестокие разборки были запечатлены весьма наглядно.
Черно-белый котяра начал угрожающе рычать на корову. Крупное животное удивилось такой прыти и решили преподать малявке урок. Судя по всему, корова собиралась врезать провокатору копытом, однако не успела. Котику помог главный принцип уличных драк – если грядет бой, бей первым.
В итоге малявка врезал миниатюрной лапкой по носу коровы, что привело ее в неописуемый ужас. Буренка настолько перепугалась, что подскочила на задние копыта, а потом и вовсе потеряла равновесие и рухнула набок. Таким образом, усатый вышел абсолютным победителем из неравной схватки.
Зампред Совбеза не стал стесняться в выражениях
С воинственным заявлением выступил замглавы ведомства