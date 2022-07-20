Соседи не могли мириться с ужасными запахами

Любопытный инцидент произошел в подмосковном Сергиевом Посаде. Там после убедительных требований жителей одного из многоквартирных домов лишили крова их соседок-нерях.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", две сестры превратили собственное жилище в помойку. Горы мусора источали отвратительные ароматы, которые надоели соседям. В итоге по решению суда жильцов, женщины были выселены. Одну из них отправили на лечение в медучреждение.

Стоит отметить, что подмосковные власти бдительно следят за тем, чтобы местные жители жили в комфорте. Недавно в Котельниках спилили опасные деревья, которые при падении могли причинить вред здоровью прохожих, сообщает "Радио 1".