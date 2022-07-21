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Чаще всего люди заводят себе кошек и собак. Однако находятся и любители экзотики, которые не против разделить свое жилище с каким-нибудь необычным зверем. Так, одно семейство решило приютить милую маленькую обезьянку, которая внесла особое очарование в их жизнь. Одни только банные процедуры пушистой сожительницы вызвали восторг у пользователей интернет-пространства.
Многие отметили, что сами не прочь оказаться на месте обезьянки. Действительно, необычный питомец живет на широкую ногу. Для обезьянки подготовили специальную ванну, в которой она может расслабиться после дневных трудов.
Так, большой резонанс получили кадры с обезьянкой, которая нежится в ванне. Малышка с удобством расположилась в теплой воде и явно получает удовольствие от происходящего. Стоит отметить, что хозяева постарались на славу: ванна наполнена воздушной пеной, что явно пришлось по вкусу необычной любимице семейства.
Забавный видеоролик нашел отклик у пользователей Сети, некоторые даже задумались о том, чтобы тоже завести себе обезьянку. Впрочем, нужно помнить, что уход за такими дикими зверюшками требует особого внимания.
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