Стала известна судьба белого медведя с застрявшей в пасти банкой из-под сгущенки - фото

Стала известна судьба белого медведя с застрявшей в пасти банкой из-под сгущенки - фото
Фото: www.unsplash.com
За мучениями косолапой наблюдала вся страна

Резонансный инцидент произошел в Красноярском крае. Там белая медведица решила полакомиться сладкой сгущенкой, однако консервная банка застряла в пасти животного и чуть не привела к страшной трагедии.

Где медведица нашла злополучную банку, неизвестно. Однако ароматное наполнение не могло не привлечь сладкоежку. В итоге косолапая взяла емкость в пасть, но выплюнуть ее уже не смогла.

После долгих мучений бедная медведица сама вышла к людям в поселок Диксон на севере края. Местные жители попытались помочь бедняжке, но не смогли извлечь банку из ее пасти. Тогда люди обратились в Московский зоопарк, оттуда незамедлительно на помощь косолапой вылетел главный ветеринарный врач.

Известно, что медведица несколько дней промучилась с банкой во рту, которая не позволяла ей есть и пить. К счастью, эксперты вовремя помогли бедолаге. В Росприроднадзоре рассказали, что медведица сильно повредила язык об острые края банки, но теперь ее жизни ничего не угрожает.

Врачи обработали пасть животного, вывезли ее в среду естественного обитания и оставили большой запас свежей рыбы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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