Американский президент подхватил пресловутый вирус

Сегодня, 21 июля, стало известно, что глава США Джо Байден заражен опасной коронавирусной инфекцией. Учитывая почтенный возраст политика, данные новости звучат весьма тревожно.



Так, в четверг было объявлено, что 79-летний президент сдал положительный тест на COVID-19. При этом известно, что политику выписали лекарства, которые используют при "высоком риске тяжелого течения болезни". Таким образом очевидно, что президентские лекари всерьез опасаются за жизнь своего начальника.

Также в Белом доме объявили, что у главнокомандующего Соединенных Штатов Америки умеренные симптомы, он работает удаленно. Известно, что глава вашингтонской администрации испытывает слабость, а также мучается сильным насморком.

Тревожной информацией о здоровье американского главнокомандующего поделилась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Высокопоставленная американка отметила, что тест, который был сделан накануне, показал отрицательный ответ. Также Жан-Пьер напомнила, что Байден прошел полный курс вакцинации, а также ревакцинацию.