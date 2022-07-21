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Сегодня, 21 июля, стало известно, что глава США Джо Байден заражен опасной коронавирусной инфекцией. Учитывая почтенный возраст политика, данные новости звучат весьма тревожно.
Так, в четверг было объявлено, что 79-летний президент сдал положительный тест на COVID-19. При этом известно, что политику выписали лекарства, которые используют при "высоком риске тяжелого течения болезни". Таким образом очевидно, что президентские лекари всерьез опасаются за жизнь своего начальника.
Также в Белом доме объявили, что у главнокомандующего Соединенных Штатов Америки умеренные симптомы, он работает удаленно. Известно, что глава вашингтонской администрации испытывает слабость, а также мучается сильным насморком.
Тревожной информацией о здоровье американского главнокомандующего поделилась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Высокопоставленная американка отметила, что тест, который был сделан накануне, показал отрицательный ответ. Также Жан-Пьер напомнила, что Байден прошел полный курс вакцинации, а также ревакцинацию.
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