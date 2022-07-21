"Мор и голод": экстрасенс Ельцина сделал пугающее предсказание для России

"Мор и голод": экстрасенс Ельцина сделал пугающее предсказание для России
Фото: www.unsplash.com
Страну да и весь мир ждут серьезные испытания

Многие россияне искренне мечтают знать, что ждет их в будущем. Для этого суеверные люди постоянно обращаются к медиумам и экстрасенсам, а также бдительно следят за предсказаниями известных ясновидящих. Так, достаточно печальный прогноз на будущее сделал бывший экстрасенс первого российского президента Бориса Ельцина Виталий Боград.

Когда-то именитый медиум рассказывал Ельцину, каким ему видится будущее, и давал советы главнокомандующему, опираясь на видения из тонких пространств. Теперь предсказания медиума стали достоянием общественности.

Стоит отметить, что Боград избегает конкретных формулировок и старается высказываться обтекаемо. Однако, как бы там ни было, по его словам, перспективы у России весьма не радужные.

В своих предсказаниях экстрасенс обращается к библейским формулировкам. Так, Виталий утверждает, что вскоре на Россию да и на остальной мир обрушится "мор, голод и землетрясения".

При этом предсказатель подчеркнул, что человечество само виновато в своих проблемах. Жадность и тщеславие негативно влияют на происходящие в мире процессы и неминуемо выльются в страшные войны, которые приведут к кровопролитию.

Источник: Om1 ✓ Надежный источник
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