В Подмосковье открыли новое производство медицинского оборудования

Сфера здравоохранения продолжает развиваться

Несмотря на колоссальное давление антироссийских санкций, наша страна продолжает уверенно развиваться во всех направлениях. Так, в Московской области недавно было открыто новое производство медоборудования.

Предприятие торжественно открыли в наукограде Пущино. В современном комплексе будут производить высокоэффективные медицинские изделия для остеосинтеза, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как стало известно журналистам, на сегодняшний день в компании уже работают 65 человек. До конца текущего года руководство планирует увеличить штат до 90 сотрудников.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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