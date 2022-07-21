Сфера здравоохранения продолжает развиваться

Несмотря на колоссальное давление антироссийских санкций, наша страна продолжает уверенно развиваться во всех направлениях. Так, в Московской области недавно было открыто новое производство медоборудования.



Предприятие торжественно открыли в наукограде Пущино. В современном комплексе будут производить высокоэффективные медицинские изделия для остеосинтеза, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Как стало известно журналистам, на сегодняшний день в компании уже работают 65 человек. До конца текущего года руководство планирует увеличить штат до 90 сотрудников.