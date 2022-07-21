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Несмотря на колоссальное давление антироссийских санкций, наша страна продолжает уверенно развиваться во всех направлениях. Так, в Московской области недавно было открыто новое производство медоборудования.
Предприятие торжественно открыли в наукограде Пущино. В современном комплексе будут производить высокоэффективные медицинские изделия для остеосинтеза, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Как стало известно журналистам, на сегодняшний день в компании уже работают 65 человек. До конца текущего года руководство планирует увеличить штат до 90 сотрудников.
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