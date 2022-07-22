Хвостатый почувствовал, что его обдурили

Домашние животные постоянно устраивают необычные представления своим хозяевам и становятся главными героями семейных легенд. Однако владельцы сами не против иногда посмеяться над своими питомцами. Например, серьезными разборками закончились игры в наперстки, в которых псу выпало проиграть.



Хитроумный владелец собаки решил посмотреть, насколько его пушистый сожитель внимателен. Человек выставил перед собакой две перевернутые рюмки, под одной из которых скрывался суперприз. Владелец песика тщательно перетасовал рюмки и предложил псу сделать выбор.

Хвостатый внимательно следил за манипуляциями своего хозяина и уверенно сделал выбор. Он указал лапой на левую рюмку. Хозяин с готовностью поднял ее и продемонстрировал выигрыш собаки: там лежала одна несчастная маленькая крупинка собачьего корма.

Четвероногий озадаченно посмотрел на свой скромный выигрыш. В этот момент владелец понял вторую рюмку – под ней была целая горсть корма. Такая несправедливость вывела песика из себя, он строго посмотрел на хозяина, а затем оскалился и начал угрожающе рычать в его сторону. Такая необычная реакция заставила хохотать интернет-пользователей.