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Все здравомыслящие люди знают, что неаккуратный переход железнодорожных путей может привести к страшной трагедии. Однако нарушителей порядка остается немало. На борьбу с хулиганами в Подмосковье привлекли камеры с распознаванием лиц.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", первые видеокомплексы начали работать на ж/д станции Удельная в Раменском округе.
Благодаря работе таких камер, хулиганов будут привлекать к административке за переход в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Власти рассчитывают, что такой подход позволит снизить количество смертельных случаев на железной дороге.
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