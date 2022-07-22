Хулиганам грозит административная ответственность

Все здравомыслящие люди знают, что неаккуратный переход железнодорожных путей может привести к страшной трагедии. Однако нарушителей порядка остается немало. На борьбу с хулиганами в Подмосковье привлекли камеры с распознаванием лиц.



Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", первые видеокомплексы начали работать на ж/д станции Удельная в Раменском округе.

Благодаря работе таких камер, хулиганов будут привлекать к административке за переход в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Власти рассчитывают, что такой подход позволит снизить количество смертельных случаев на железной дороге.