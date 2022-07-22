Чем закончится спецоперация на Украине: предсказание старца Ионы

Чем закончится спецоперация на Украине: предсказание старца Ионы
Фото: www.unsplash.com
Знаменитый провидец поделился удивительным инсайдом

Широко известный старец Иона Одесский еще несколько лет рассказал, каким образом закончится специальная военная операция по защите мирных жителей двух республик Донбасса. Ясновидящий покинул этот мир в 2012-м году, но до сих пор славится своим пророческим даром – он нередко с точностью предсказывал будущее.

Старец Иона подчеркнул, что конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, не является простыми разборками двух стран, это настоящая борьба за умы и сердца людей. Ясновидящий заранее предсказал, что в 2022-м году человечеству придется столкнуться с глобальной подменой понятий.

Иона Одесский подчеркивал, что многие будут лепить из предателей героев, и потоки лжи захватят все человечество. Это предсказание выглядит особенно любопытным на фоне оголтелой и лживой антироссийской пропаганды, которая активно распространяется в западных странах и на Украине.

Однако, по словам старца, все завершится благополучно. Российская Федерация одержит сокрушительную победу, а после этого снова углубится в постижение православного учения и соберет вокруг себя всех "всех заблудших сынов".

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