Хитрый способ пригодится домохозяйкам

Хлеб – всему голова. Многие люди не представляют полноценный обед без кусочка ароматного мягкого хлебушка. Однако иногда случается так, что важного продукта не хватает в самый ответственный момент. Такое положение дел – настоящая беда для домохозяек, без хлеба не сделать бутерброды, да и суп будет не таким вкусным.



При этом в хлебнице частенько остается сильно зачерствевший батон. Известно, что выбрасывать хлеб – дурная примета, тем более, что из него можно сделать отличные сухари. Впрочем, оказалось, что черствой буханке вполне можно дать вторую жизнь.

Опытные хозяйки частенько прибегают к хитрому способу, который позволяет превратить непривлекательный кусок хлеба в мягкое и ароматное угощение.

Приятным обстоятельством является то, что для реанимации хлеба не потребуются специальные приспособления. Все, что вам нужно – микроволновая печь или духовой шкаф.

Так, достаточно намочить чистой водой тряпочку, завернуть в нее батон и отправить в духовку или микроволновую печь. При испарении влаги хлеб снова станет мягким и займет достойное место на столе.