Всего 1 минута: как сделать мягким самый черствый хлеб

Всего 1 минута: как сделать мягким самый черствый хлеб
Фото: www.unsplash.com
Хитрый способ пригодится домохозяйкам

Хлеб – всему голова. Многие люди не представляют полноценный обед без кусочка ароматного мягкого хлебушка. Однако иногда случается так, что важного продукта не хватает в самый ответственный момент. Такое положение дел – настоящая беда для домохозяек, без хлеба не сделать бутерброды, да и суп будет не таким вкусным.

При этом в хлебнице частенько остается сильно зачерствевший батон. Известно, что выбрасывать хлеб – дурная примета, тем более, что из него можно сделать отличные сухари. Впрочем, оказалось, что черствой буханке вполне можно дать вторую жизнь.

Опытные хозяйки частенько прибегают к хитрому способу, который позволяет превратить непривлекательный кусок хлеба в мягкое и ароматное угощение.

Приятным обстоятельством является то, что для реанимации хлеба не потребуются специальные приспособления. Все, что вам нужно – микроволновая печь или духовой шкаф.

Так, достаточно намочить чистой водой тряпочку, завернуть в нее батон и отправить в духовку или микроволновую печь. При испарении влаги хлеб снова станет мягким и займет достойное место на столе.

новости партнеров

"Дьявольская молотилка": зачем Зеленский устроил политический террор на Украине

Президент объявил войну другу-олигарху Коломойскому

Россия создает "антидолларовый альянс"

Торговать в валюте агрессивных стран - себе в убыток

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей