Песик спрятал сосиску в неожиданном месте и насмешил россиян

Песик спрятал сосиску в неожиданном месте и насмешил россиян
Фото: www.unsplash.com
Пушистый недоработал с маскировкой

Четвероногие друзья постоянно устраивают своим хозяевам веселую жизнь. То они несут разрушение мебели и квартире в целом, то устраивают шумные вечеринки с бесконечной беготней до самого утра, то просто выкидывают очередной выкрутас. Настоящей звездой интернет-пространства стал очаровательный чихуахуа, который придумал оригинальное место для того, чтобы припрятать полученную сосиску.

Стоит отметить, что обычно собаки быстро разделываются с угощением и стараются не откладывать приятную трапезу на потом. В крайнем случае, пес может спрятать косточку у себя в лежанке или в каком-нибудь тайном уголке.

Однако этот чихуахуа оказался настоящим оригиналом. Пес возомнил себя хомяком и припрятал сосиску прямо за щекой. Любопытно, что лакомство было достаточно крупным и не уместилось за миниатюрной щечкой чихуахуа. Эпические кадры, на которых пресловутая сосиска постепенно покидает свое укрытие, вопреки желанию пса, заставили народ хохотать.

Пользователи отметили, что пушистому нужно поработать над маскировкой и подобрать более надежное место для схрона вкусняшек.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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