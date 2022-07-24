Чувства животного остались безответными

Домашние питомцы – настоящий кладезь для забавных видеороликов и семейных легенд. Пушистики регулярно радуют своих хозяев необычным поведением. Если очередной выкрутас удается заснять на камеру, над ним могут посмеяться все интернет-пользователи. Новыми звездами Сети стала необычная парочка обезьянки и чихуахуа.



Любопытно, что более дружелюбной оказалась маленькая обезьянка. Впрочем, можно предположить, что малыш чем-то провинился перед своей подругой-чихуахуа. Как бы там ни было, ему пришлось демонстрировать максимальное расположение к собачке.

Обезьянка в порыве романтических чувств начала наглаживать чихуахуа и даже попыталась поцеловать в щеку. К сожалению, такие нежности не пришлись по вкусу собачке. Возможно, чувства обезьянки оказались неразделенными, а может, у чихуахуа просто плохое настроение.

Гадать можно долго, однако результат налицо. На нежности обезьянки собачка отреагировала весьма агрессивно. Сначала пес начал угрожающе рычать, а потом и вовсе накинулся на товарища.

К счастью, свара между животными обошлась без жертв и пострадавших. Так что все интернет-пользователи смогли от души посмеяться над необычным поведением зверьков.