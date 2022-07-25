Мохнатый агрессор не стал уступать младшему товарищу

Четвероногие друзья пользуются особым расположением своих хозяев. Пушистые комочки вызывают у человека самые теплые чувства. Стоит отметить, что чаще всего это абсолютно взаимно. Животные тоже очень любят своих владельцев и нуждаются в их ласке.



Когда в доме живет несколько пушистиков, между ними даже начинается борьба за внимание хозяина. Одна из очаровательных потасовок, которую устроили песики, попала в объектив видеокамеры.

Судя по всему, все началось с того, что мелкий щенок улучил момент, когда место рядом с любимым хозяином было свободным. Малыш быстро забрался на кровать и улегся под боком хозяина.

Однако такое положение дел абсолютно не устраивало второго хвостатого жителя дома. Пес покрупнее решил, что церемониться с мелким сожителем не стоит, пришел и грубо скинул его с постели. После этого агрессор преспокойно забрался под бок к хозяину и, чувствуя себя абсолютным победителем, блаженно заснул.