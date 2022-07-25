Для активных граждан Москвы стартовала археологическая викторина

Конкурс продлится с 22 июля по 5 августа

В российской столице ко Дню находок запустили новую серию "Большой викторины". Для неофициального праздника, который отмечают 22 июля, выбрали тему археологии. Москвичи смогут принять участие в конкурсе с помощью электронного портала "Активный гражданин".

К примеру, чтобы успешно справиться с заданиями конкурса "Находки археологов в Москве", участникам понадобятся реальные знания о городских раскопках. К слову, лишь за последние 11 лет столичные археологи обнаружили на раскопках около 75 тысяч артефактов: от берестяных грамот до монет. Восемь интересных заданий составлены совместно со специалистами Департамента культурного наследия Москвы.

Викторина продлится с 22 июля по 5 августа. Москвичи смогут рассчитывать на 20 баллов за участие в конкурсе и еще по пять очков за каждый правильный ответ. За накопленные баллы можно получить сувениры, а при желании очки можно направить на благотворительность.

Важно отметить, что в рамках "Большой викторины" подобные конкурсы на цифровом портале активных граждан Москвы проходят каждые две недели. Сайт "Активный гражданин" работает в столице с 2014 года. За восемь лет к нему присоединились более шести миллионов человек. С его помощью жители решают многие важные вопросы, связанные, например, с благоустройством города или переименованием улиц, скверов, станций метро.