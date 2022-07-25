В Москве реорганизуют участок бывшей промзоны Северянин

На территории появится более 2,5 тысячи новых рабочих мест

На северо-востоке российской столицы решено реорганизовать участок бывшей промзоны Северянин площадью 1,9 гектара. Работы будут проведены в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Благодаря комплексному развитию территории здесь откроется более 2,5 тысячи новых рабочих мест.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, в городской бюджет благодаря реализации проекта будет ежегодно поступать 845 миллионов рублей.

Чиновник подчеркнул, что территория под модернизацию расположена между проездом Серебрякова и Северо-Восточной хорды. Рядом располагается Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН и станция метро “Ботанический сад”. Чтобы реорганизовать данный участок, по оценке заместителя главы столичного региона, потребуется более восьми миллиардов рублей.

Сейчас на территории бывшей промышленной зоны базируются склады и автосервисы. Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в рамках реорганизации планируется построить более 80 тысяч квадратных метров общественно-деловых зданий.

"На участке могут появиться офисы, магазины, банки, кафе и рестораны. Уже известно, что инвестор возведет там гостиницу площадью 10 тысяч квадратных метров, а также общественно-торговый центр площадью более 40 тысяч квадратных метров, где разместится физкультурно-оздоровительный комплекс", – уточнил чиновник.

