В столице разбушевалась непогода

В некоторых районах Белокаменной заметно испортилась погода. Дождь идет как из ведра, в некоторых частях города выпало до 10 мм осадков менее чем за час.



Хуже всего ситуация складывается в Восточном административном округе и в Юго-Восточном административном округе столицы.

Однако, несмотря на буйство непогоды, столичная водосточная сеть отлично справляется с вызовом стихии. Потоки воды, которые обрушились на Москву с небес, отправляются в ливневую сеть самотеком. Все скопления осадков носят временный характер – достаточно быстро вода уходит.

Более того, на улицах столицы дежурят специалисты ГУП "Мосводостока". За ситуацией бдительно следят три сотни бригад, оснащенные почти таким же количеством единиц специальной техники.

Специалисты просят всех очевидцев оперативно сообщать о скоплениях воды. Так, можно позвонить в диспетчерскую службу, а также оставить сообщение в официальном аккаунте предприятия в социальной сети "ВКонтакте".