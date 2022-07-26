Периодически каждый человек сталкивается с сложной ситуацией

Известный психолог Элис Бойс решила затронуть важную в современных реалиях тему тревожного состояния. Так, зачастую человека охватывает чувство глубокой тревоги, которое может серьезно сказаться на качестве его жизни. Специалист предложила несколько способов борьбы с таким неприятным состоянием.



В первую очередь, психолог советует трезво оценить ситуацию и убедить себя в том, что никакого ЧП не произошло. Очевидно, что зачастую тревогу вызывают мелкие неприятности, которые точно не угрожают жизни человека. Нужно хотя бы на несколько минут перестать думать о проблеме, а потом постепенно увеличивать это время.

Вторым способом является привлечение постороннего человека. Ему необходимо описать ситуацию и попросить совета. Человек, который находится вне вашей проблемы, сможет оценить реальный уровень опасности.

Также отличным вариантом будет встретиться с проблемой лицом к лицу. Можно выделить 30 минут своей жизни на то, чтобы от души попереживать – потом придет понимание, что беда не является катастрофой.