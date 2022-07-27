Неудачная попытка чихуахуа вымолить прощение привела к неожиданному результату – видео

Неудачная попытка чихуахуа вымолить прощение привела к неожиданному результату – видео
Фото: www.unsplash.com
Песик зря рассчитывал на понимание со стороны товарища

Многие российские семьи обзаводятся домашними любимцами, так как с их появлением в доме жизнь становится более насыщенной и разнообразной. Известно, что за необычными выкрутасами четвероногих питомцев можно наблюдать вечность. Новыми звездами интернет-пространства стали двое очаровательных чихуахуа, которые устроили забавный разборки.

Судя по всему, один песик чем-то провинился перед своим мохнатым товарищем. Что конкретно произошло между питомцами, история умалчивает, в объектив видеокамеры попал момент, когда чихуахуа уже пытался вымолить прощение у своего сожителя.

Однако обиженный пес был неумолим. Провинившийся пушистик лапкой пытался привлечь к себе внимание и явно рассчитывал на быстрое прощение. Но его недовольный товарищ поступил неожиданным образом. Он схватил вымаливающую прощение лапу и начал ее грызть.

Забавное поведение песиков умилило и насмешило интернет-пользователей. К счастью, обошлось без жертв, и можно надеяться, что спустя некоторое время собачки все же помирились.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Премьер Эстонии признала бессилие Европы на Украине

Одной пропагандой Киеву не поможешь

Европа забилась в панике после ответа "Газпрома"

Компания приняла встречные меры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей