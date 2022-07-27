Песик зря рассчитывал на понимание со стороны товарища

Многие российские семьи обзаводятся домашними любимцами, так как с их появлением в доме жизнь становится более насыщенной и разнообразной. Известно, что за необычными выкрутасами четвероногих питомцев можно наблюдать вечность. Новыми звездами интернет-пространства стали двое очаровательных чихуахуа, которые устроили забавный разборки.



Судя по всему, один песик чем-то провинился перед своим мохнатым товарищем. Что конкретно произошло между питомцами, история умалчивает, в объектив видеокамеры попал момент, когда чихуахуа уже пытался вымолить прощение у своего сожителя.

Однако обиженный пес был неумолим. Провинившийся пушистик лапкой пытался привлечь к себе внимание и явно рассчитывал на быстрое прощение. Но его недовольный товарищ поступил неожиданным образом. Он схватил вымаливающую прощение лапу и начал ее грызть.

Забавное поведение песиков умилило и насмешило интернет-пользователей. К счастью, обошлось без жертв, и можно надеяться, что спустя некоторое время собачки все же помирились.