Собянин снизил ставку по льготным инвесткредитам для промышленников

Максимальная сумма теперь увеличена до 3 млрд рублей

Глава российской столицы Сергей Собянин снизил ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленной отрасли до 3 процентов с 9 прежних. Максимальный размер кредита теперь доходит до 3 млрд рублей. Ставка действительна как для новых заемщиков, так и для тех, кому кредитование уже было одобрено.

Промышленный сектор теперь может получить кредит на выгодных условиях. Сумма выдается для покупки необходимого оборудования, регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также на реализацию инвестиционных проектов. Средства также можно потратить на создание или ремонт производственной инфраструктуры в столице.

Для юрлица при оформлении льготного кредита действуют следующие условия: наличие регистрации в Москве и деятельность в столице сроком от трех лет, отсутствие банкротства и задолженностей. Персонал – не менее 50 человек, если речь идет о высокотехнологичном производстве (не менее ста – в остальных случаях).

В городе программа льготного кредитования действует с 2022 года. Власти таким обрзом решили поддержать городскую промышленность и нивелировать последствия сильного роста ставок по коммерческим кредитам на фоне повышения ставки ЦБ до 20% годовых. На субсидирование льготных займов столица выделила 20 млрд рублей.