Звезда TikTok погибла после страшного падения строительного крана

Звезда TikTok погибла после страшного падения строительного крана
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Блогер скончалась на месте

Популярная российская тиктокерша, звезда соцсетей Эльвира Демидова погибла на 33 году жизни во время работы на стройке, о чем стало известно сегодня, 27 июля.

Как отмечает источник, Эльвира Демидова к середине текущего года успела набрать немало фолловеров в социальных сетях – к середине текущего года на ее профиль были подписаны свыше 40000 пользователей.

Днем, 26 июля, козловой кран, где и работала звезда, рухнул на землю из-за сильных порывов ветра. Демидова сорвалась с кабины на 12-метровой высоте, скончавшись на месте от полученных травм, передает телеканал МИР24.

Следственный комитет приступил к проверке по факту произошедшего.


Источник: Baza ✓ Надежный источник
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