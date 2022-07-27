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Популярная российская тиктокерша, звезда соцсетей Эльвира Демидова погибла на 33 году жизни во время работы на стройке, о чем стало известно сегодня, 27 июля.
Как отмечает источник, Эльвира Демидова к середине текущего года успела набрать немало фолловеров в социальных сетях – к середине текущего года на ее профиль были подписаны свыше 40000 пользователей.
Днем, 26 июля, козловой кран, где и работала звезда, рухнул на землю из-за сильных порывов ветра. Демидова сорвалась с кабины на 12-метровой высоте, скончавшись на месте от полученных травм, передает телеканал МИР24.
Следственный комитет приступил к проверке по факту произошедшего.
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