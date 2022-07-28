Очаровательные псы сами занимаются уборкой в доме

Огромное количество семей в России держат дома питомцев. Наличие в квартире кошек и собак позволяет разнообразить жизнь и привносит в нее больше любви и теплоты. Тем более, что за повадками четвероногих товарищей можно наблюдать бесконечно.



При этом иногда домашние звери не только дурачится, но и помогают своим владельцам. Настоящими звездами интернет-пространства стали два мощных песика, которые научились самостоятельно убираться в квартире. Хозяин решил, что информацию о таких животных нельзя скрывать и похвастался перед пользователями Сети эпичным видеороликом.

На кадрах видно, что умницы-собачки сами проводят влажную уборку в доме. Один пес крепко держит в зубах швабру и намывает ей пол. Его товарищ – на подмоге, он дежурит рядом с ведром воды и готов принимать самое активное участие в выполнении домашних обязанностей.

Интернет-пользователи пришли в восторг от собак-помощников и признались, что сами мечтают обзавестись такими пушистыми уборщиками. Известно, что обязанности по дому мало у кого вызывают энтузиазм.