Собаки-уборщики заставили народ завидовать их хозяевам – видео

Собаки-уборщики заставили народ завидовать их хозяевам – видео
Фото: www.unsplash.com
Очаровательные псы сами занимаются уборкой в доме

Огромное количество семей в России держат дома питомцев. Наличие в квартире кошек и собак позволяет разнообразить жизнь и привносит в нее больше любви и теплоты. Тем более, что за повадками четвероногих товарищей можно наблюдать бесконечно.

При этом иногда домашние звери не только дурачится, но и помогают своим владельцам. Настоящими звездами интернет-пространства стали два мощных песика, которые научились самостоятельно убираться в квартире. Хозяин решил, что информацию о таких животных нельзя скрывать и похвастался перед пользователями Сети эпичным видеороликом.

На кадрах видно, что умницы-собачки сами проводят влажную уборку в доме. Один пес крепко держит в зубах швабру и намывает ей пол. Его товарищ – на подмоге, он дежурит рядом с ведром воды и готов принимать самое активное участие в выполнении домашних обязанностей.

Интернет-пользователи пришли в восторг от собак-помощников и признались, что сами мечтают обзавестись такими пушистыми уборщиками. Известно, что обязанности по дому мало у кого вызывают энтузиазм.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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