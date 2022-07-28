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Огромное количество семей в России держат дома питомцев. Наличие в квартире кошек и собак позволяет разнообразить жизнь и привносит в нее больше любви и теплоты. Тем более, что за повадками четвероногих товарищей можно наблюдать бесконечно.
При этом иногда домашние звери не только дурачится, но и помогают своим владельцам. Настоящими звездами интернет-пространства стали два мощных песика, которые научились самостоятельно убираться в квартире. Хозяин решил, что информацию о таких животных нельзя скрывать и похвастался перед пользователями Сети эпичным видеороликом.
На кадрах видно, что умницы-собачки сами проводят влажную уборку в доме. Один пес крепко держит в зубах швабру и намывает ей пол. Его товарищ – на подмоге, он дежурит рядом с ведром воды и готов принимать самое активное участие в выполнении домашних обязанностей.
Интернет-пользователи пришли в восторг от собак-помощников и признались, что сами мечтают обзавестись такими пушистыми уборщиками. Известно, что обязанности по дому мало у кого вызывают энтузиазм.
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