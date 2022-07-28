Меры направлены на повышение уровня комфорта жителей

Жители Москвы, которые полностью заполнили профиль в личном кабинете на ресурсе mos.ru, получили замечательную возможность принимать участие в голосовании в удобном формате без предварительной регистрации.



Таким образом, избиратели смогут решить, собираются ли они проголосовать удаленно или лично придут на избирательный участок непосредственно в день голосования. При этом нарушить закон и проголосовать дважды человек точно не сможет, так как за этим будет бдительно следить система единого реестра онлайн-избирателей.

Ранее необходимо было заранее заявить о своем желании проголосовать дистанционно, а после одобрения заявки переменить решение и проголосовать очно запрещалось. Такой формат создавал определенные неудобства для избирателей.

Теперь эффективная система в формате онлайн-отслеживания будет фиксировать, проголосовал ли человек очно или удаленно, таким образом попытка отдать голос повторно абсолютно лишена смысла, так как это невозможно с технической точки зрения. Такой информацией с журналистами ТАСС поделился замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

При этом высокопоставленный эксперт подчеркнул, что планов полностью переходить на дистанционное голосование в столице нет. Также Реут отметил, что в этот раз после отданного голоса избиратель не сможет изменить свое решение и переголосовать, так как ранее такая возможность была запрещена законом.