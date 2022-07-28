Проголосовать онлайн в Москве можно будет без предварительной подачи заявления

Проголосовать онлайн в Москве можно будет без предварительной подачи заявления
Фото: Eduard Kislinsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Меры направлены на повышение уровня комфорта жителей

Жители Москвы, которые полностью заполнили профиль в личном кабинете на ресурсе mos.ru, получили замечательную возможность принимать участие в голосовании в удобном формате без предварительной регистрации.

Таким образом, избиратели смогут решить, собираются ли они проголосовать удаленно или лично придут на избирательный участок непосредственно в день голосования. При этом нарушить закон и проголосовать дважды человек точно не сможет, так как за этим будет бдительно следить система единого реестра онлайн-избирателей.

Ранее необходимо было заранее заявить о своем желании проголосовать дистанционно, а после одобрения заявки переменить решение и проголосовать очно запрещалось. Такой формат создавал определенные неудобства для избирателей.

Теперь эффективная система в формате онлайн-отслеживания будет фиксировать, проголосовал ли человек очно или удаленно, таким образом попытка отдать голос повторно абсолютно лишена смысла, так как это невозможно с технической точки зрения. Такой информацией с журналистами ТАСС поделился замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

При этом высокопоставленный эксперт подчеркнул, что планов полностью переходить на дистанционное голосование в столице нет. Также Реут отметил, что в этот раз после отданного голоса избиратель не сможет изменить свое решение и переголосовать, так как ранее такая возможность была запрещена законом.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
новости партнеров

Удар на опережение: как "Калибры" спутали все карты НАТО и Украине

Одесский провал не позволил ВСУ устроить "вторую Бучу"

"Впадать в тремор и бояться": Киев хочет запугать Россию одним словом

С воинственным заявлением выступил советник главы офиса Зеленского

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей