Бюджет Москвы пополнился на 50 млрд рублей от туризма - Собянин

Бюджет Москвы пополнился на 50 млрд рублей от туризма - Собянин
Фото: АГН Москва
Город популярен как среди отечественных путешественников, так и у гостей из других стран

 Москва поддерживает самозанятых горожан: организует тренинги и курсы, консультирует при оформлении специального налогового статуса, помогает продвигать товары и находить новые рынки сбыта. Число самозанятых в столице составляет уже более одного миллиона человек.

Бизнес — это не обязательно промышленные предприятия, крупные торговые сети и штат сотрудников. Предпринимателями также могут стать люди, которые хотят превратить хобби в источник дохода и работать сами на себя. Среди них много фотографов, кондитеров, художников, дизайнеров одежды, мастеров индустрии красоты, флористов, репетиторов и других специалистов. С 2019 года они получили возможность оформить статус самозанятого, то есть зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход.

Москва поддерживает тех, кто решает заработать на своем увлечении. Город помогает будущим самозанятым на всех этапах открытия собственного дела — от обучения основам предпринимательства до продвижения и сбыта продукции. Большинство мероприятий, сервисов и услуг бесплатны. 

«Число самозанятых в столице превысило один миллион человек. Это около 15 процентов от всех работающих в городе. За первые пять месяцев этого года самозанятые перечислили в городской бюджет более 4,5 миллиарда рублей. Суммарный доход таких предпринимателей за тот же период составил почти 100 миллиардов рублей», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.От обучения к регистрации собственного дела


Источник: Блог Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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