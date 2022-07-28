Как Москва поддерживает самозанятых

Как Москва поддерживает самозанятых
Фото: АГН Москва
В столице год от года становится больше желающих монетизировать свое хобби

Российская столица всячески оказывает поддержку самозанятой части населения, предлагая тренинги и курсы, консультации при оформлении специального налогового статуса, оказывая помощь в продвижении товаров и поиске новых рынков сбыта. Число самозанятых в Москве уже превышает 1 млн человек.

На практике предприниматели – в том числе желающие сделать хобби источником дохода. Это и фотографы, и кондитеры, а также художники, дизайнеры и иные представители творческих профессий. Три года назад у них появилась возможность оформить статус самозанятого.

Власти столицы окзывают поддержку тем, кто решил заработать на увлечении, помогая на любом этапе собственного дела. В том числе и предлагая обучение азам предпринимательской деятельности и продвижение продукции. Основная часть сервисов и услуг совершенно бесплатны.

"Число самозанятых в столице превысило один миллион человек. Это около 15 процентов от всех работающих в городе. За первые пять месяцев этого года самозанятые перечислили в городской бюджет более 4,5 миллиарда рублей. Суммарный доход таких предпринимателей за тот же период составил почти 100 миллиардов рублей", – указал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. 

К примеру, учреждение "Малый бизнес Москвы" (МБМ) провело в 2022 году форум "Самозанятые-2022" с онлайн-курсом "Самозанятость: от регистрации до первых клиентов". Слушатели получили возможность разобраться в особенностях налоговых режимов и смогли завести полезные связи для своего бизнеса.

Вместе с центром занятости населения "Моя работа" МБМ организовал обучающий проект "Я – самозанятый 2.0". Платформа представлена в виде циклов бесплатных вебинаров, где можно обучиться всем тонкостям ведения собственного дела в самых востребованных отраслях. Курсы доступны для бухгалтеров, фотографов, дизайнеров и копирайтеров. До конца года планируется провести вебинары, посвященные профессиям маркетолога и контент-менеджера. 

А образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ предлагает желающим повысить квалификационные навыки, расширить компетенцию в профессии, а также оценить свой потенциал в предпринимательской деятельности, получить управлеченские и организационные навыки. Сделать это можно во время тестирования в мастерской диагностики предпринимательских способностей центра развития карьеры комплекса.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
новости партнеров

Удар на опережение: как "Калибры" спутали все карты НАТО и Украине

Одесский провал не позволил ВСУ устроить "вторую Бучу"

Польша тайком снимает танки с Калининградского направления и перебрасывает их на Украину

Хитрые манипуляции Варшавы не остались незамеченными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей