Как Москва поддерживает самозанятых

В столице год от года становится больше желающих монетизировать свое хобби

Российская столица всячески оказывает поддержку самозанятой части населения, предлагая тренинги и курсы, консультации при оформлении специального налогового статуса, оказывая помощь в продвижении товаров и поиске новых рынков сбыта. Число самозанятых в Москве уже превышает 1 млн человек.

На практике предприниматели – в том числе желающие сделать хобби источником дохода. Это и фотографы, и кондитеры, а также художники, дизайнеры и иные представители творческих профессий. Три года назад у них появилась возможность оформить статус самозанятого.

Власти столицы окзывают поддержку тем, кто решил заработать на увлечении, помогая на любом этапе собственного дела. В том числе и предлагая обучение азам предпринимательской деятельности и продвижение продукции. Основная часть сервисов и услуг совершенно бесплатны.

"Число самозанятых в столице превысило один миллион человек. Это около 15 процентов от всех работающих в городе. За первые пять месяцев этого года самозанятые перечислили в городской бюджет более 4,5 миллиарда рублей. Суммарный доход таких предпринимателей за тот же период составил почти 100 миллиардов рублей", – указал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.



К примеру, учреждение "Малый бизнес Москвы" (МБМ) провело в 2022 году форум "Самозанятые-2022" с онлайн-курсом "Самозанятость: от регистрации до первых клиентов". Слушатели получили возможность разобраться в особенностях налоговых режимов и смогли завести полезные связи для своего бизнеса.

Вместе с центром занятости населения "Моя работа" МБМ организовал обучающий проект "Я – самозанятый 2.0". Платформа представлена в виде циклов бесплатных вебинаров, где можно обучиться всем тонкостям ведения собственного дела в самых востребованных отраслях. Курсы доступны для бухгалтеров, фотографов, дизайнеров и копирайтеров. До конца года планируется провести вебинары, посвященные профессиям маркетолога и контент-менеджера.

А образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ предлагает желающим повысить квалификационные навыки, расширить компетенцию в профессии, а также оценить свой потенциал в предпринимательской деятельности, получить управлеченские и организационные навыки. Сделать это можно во время тестирования в мастерской диагностики предпринимательских способностей центра развития карьеры комплекса.