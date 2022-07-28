Гомосексуалистов призывают остановиться

Подавляющее большинство зараженных обезьяньей оспой – представители мужского пола с нетрадиционной ориентацией. Соответствующее заявление сделал глава Всемирной Организации Здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, порекомендовавший геям взять под контроль численность половых партнеров и ограничиться уже имеющимися любовными связями.

Руководитель организации также заявил, что вспышка нового заболевания может миновать жителей планеты, если серьезно отнесутся к ситуации те, кто провоцирует дальнейшее распространение заболевания. Именно они и должны ответственным поведением добиться прекращения дальнейшего распространения инфекции – или, по крайне мере, внести свой вклад.

"Для таких мужчин основная рекомендация – сокращать число партнеров и отказаться от секса с новыми", – заявил чиновник.

Ранее интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщало, что Соединенные Штаты призвали ВОЗ сменить название болезни "обезьянья оспа" на иное – якобы в таком варианте оно может восприниматься как проявление расизма. Однако, учитывая рекордное заражение обезьяньей оспой в самих Штатах (Америка занимает 1 место по числу заражений – свыше 4,5 тысячи), Вашингтон может объявить чрезвычайную ситуацию, передает телеканал МИР24.