Собака научилась по-человечески ходить в туалет – видео

Собака научилась по-человечески ходить в туалет – видео
Фото: www.unsplash.com
Кроме того, пушистая оказалась "матерью года"

В интернет-пространстве выложено огромное количество забавных видеороликов, на которых домашние любимцы демонстрируют свои выкрутасы и хвастаются достижениями. Настоящий фурор в Сети произвела собака, которая научилась использовать унитаз ровно так же, как это делают ее хозяева.

При этом не менее удивительным нюансом является то, что собака испытывает невероятную привязанность к своему щенку и не готова расстаться с ним даже во время похода в туалет.

Необычная четвероногая подруга человека схватила в зубы корзинку со своим малышом и только после этого пошла в туалет. На видеокамеру попал момент, на котором собачка с ценной ношей в зубах взбирается на унитаз, делает свои дела, потом аккуратно относит щенка в комнату и возвращается, чтобы смыть воду.

Удивительные навыки животного привели в восторг интернет-пользователей. Многие позавидовали владельцам, в доме которых поселилась такая смышленая собака. Некоторые отметили, что даже люди бывают не столь аккуратны.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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