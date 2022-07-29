Кроме того, пушистая оказалась "матерью года"

В интернет-пространстве выложено огромное количество забавных видеороликов, на которых домашние любимцы демонстрируют свои выкрутасы и хвастаются достижениями. Настоящий фурор в Сети произвела собака, которая научилась использовать унитаз ровно так же, как это делают ее хозяева.



При этом не менее удивительным нюансом является то, что собака испытывает невероятную привязанность к своему щенку и не готова расстаться с ним даже во время похода в туалет.

Необычная четвероногая подруга человека схватила в зубы корзинку со своим малышом и только после этого пошла в туалет. На видеокамеру попал момент, на котором собачка с ценной ношей в зубах взбирается на унитаз, делает свои дела, потом аккуратно относит щенка в комнату и возвращается, чтобы смыть воду.

Удивительные навыки животного привели в восторг интернет-пользователей. Многие позавидовали владельцам, в доме которых поселилась такая смышленая собака. Некоторые отметили, что даже люди бывают не столь аккуратны.